Есть два ключевых вопроса. Еврокомиссия объяснила, как "стена дронов" будет защищать ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Marketscreener .

"Последние события показывают, что мы не можем сидеть сложа руки и ждать. Мы будем действовать быстро и решительно", - подчеркнул представитель Еврокомиссии в Брюсселе.

Он добавил, что Евросоюз "имеет хороший опыт" и его не следует недооценивать, "когда речь идет о наших возможностях инвестировать в инновационные технологии и производить их, в том числе в оборонном секторе".

Отмечается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что необходимо прислушаться к призывам стран Балтии и создать "дроновую стену" против беспилотников. Представитель Еврокомиссии пояснил, что в этом вопросе решающее слово имеют страны ЕС.

По его словам, Еврокомиссии предстоит решить два ключевых вопроса - как выявлять приближение вражеских дронов и как реагировать после их обнаружения. Уже в пятницу, 26 сентября, министры обороны европейских стран проведут видеоконференцию по созданию "дроновой стены".

На ней будут присутствовать представители Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Румынии, Болгарии и Украины. Кроме того, на встрече будет европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.