В рамках експерименту НАТО в Латвії відбудуться польоти дронів різних типів

З 27 жовтня по 7 листопада в латвійському місті Адажі, а також віртуально - в декількох країнах НАТО, відбудеться найбільший експеримент Альянсу з дослідження та випробування нових оборонних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Під час "Експерименту цифрового хребта" (DiBaX) в Латвії, включаючи прикордонну територію з Естонією, будуть проводитися заплановані польоти безпілотних літальних апаратів різних типів і розмірів.

Жителів закликають не турбуватися, побачивши безпілотники, і стежити за інформацією в соціальних мережах.

Основна увага в експерименті буде приділена використанню безпілотних систем у складних операційних умовах, а також застосуванню штучного інтелекту для завдань з ідентифікації цілей і ситуаційної обізнаності.

DiBaX - це єдиний експеримент військових технологій такого масштабу, який НАТО вже чотири роки проводить саме в Латвії.

Командування союзників НАТО з трансформації забезпечує впровадження нових цифрових рішень у процедури та операції НАТО.

Командування проводить експерименти з розвитку можливостей, а також концептуальні та операційні експерименти, щоб прискорити впровадження та реалізацію можливостей "цифрового хребта" НАТО в різних структурах Альянсу.