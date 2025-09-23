ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Словакия хочет присоединится к "стене дронов", - президент

Нью-Йорк, Вторник 23 сентября 2025 21:53
UA EN RU
Словакия хочет присоединится к "стене дронов", - президент Фото: Петер Пеллегрини, президент Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов". Такая инициатива должна защитить страны от атак беспилотников.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Пеллегрини подчеркнул, что Словакия является полноправным членом НАТО и активно участвует во всех консультациях в рамках статьи 4 Североатлантического договора.

"В настоящее время это пока лишь первоначальное заявление Еврокомиссии о необходимости создания такого механизма ("стены дронов" - ред.), поэтому я не хочу делать преждевременных выводов", - добавил он.

Президент отметил, что воздушное пространство стран НАТО должно быть полностью защищено, независимо от того, о каких странах идет речь.

Пеллегрини уверен, что министр обороны, министр иностранных и европейских дел, а также представители вооруженных сил Словакии сделают все возможное, чтобы страна стала частью такого проекта.

"Стена дронов"

Напомним, ранее стало известно, что семь стран ЕС, Украина и Европейская комиссия проведут переговоры по созданию "стены дронов" для защиты от российских беспилотников.

Представитель Еврокомиссии Томас Регниер, подчеркнул, что такую инициативу предлагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поскольку в течение последних нескольких недель российские дроны вторгались в воздушное пространство Румынии и Польши.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Дрони
Новости
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит