Словакия хочет присоединится к "стене дронов", - президент

Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов". Такая инициатива должна защитить страны от атак беспилотников.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N .

Пеллегрини подчеркнул, что Словакия является полноправным членом НАТО и активно участвует во всех консультациях в рамках статьи 4 Североатлантического договора.

"В настоящее время это пока лишь первоначальное заявление Еврокомиссии о необходимости создания такого механизма ("стены дронов" - ред.), поэтому я не хочу делать преждевременных выводов", - добавил он.

Президент отметил, что воздушное пространство стран НАТО должно быть полностью защищено, независимо от того, о каких странах идет речь.

Пеллегрини уверен, что министр обороны, министр иностранных и европейских дел, а также представители вооруженных сил Словакии сделают все возможное, чтобы страна стала частью такого проекта.