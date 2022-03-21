Українці отримають компенсацію за комунальні послуги за прихисток переселенцям, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував підтримку українських сімей, які прихистили в себе вимушених переселенців із зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ очільника уряду .

Шмигаль оголосив про запуск програми підтримки домогосподарств, які надали притулок переселенцям. За безкоштовне житло для них сім'ї отримуватимуть грошову компенсацію.

"Запускаємо програму, щоб компенсацію за комуналку отримували сім'ї, які утримують переселенців у себе вдома. Всі ті, хто надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг", – заявив Шмигаль.