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У Сумах на підприємстві стався витік аміаку

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Суми, Понеділок 21 березня 2022 04:38
У Сумах на підприємстві стався витік аміаку Фото: у Сумах на підприємстві стався витік аміаку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

У Сумах на підприємстві "Сумихімпром" стався витік аміаку. Зона ураження складає 2,5 кілометри, загрози для населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням

На місці працюють бригади ДСНС.

В ОВА нагадали про дії населення при загрозі або виникненні
НС з викидом аміаку.

Аміак - безбарвний газ з різким задушливим запахом, добре розчинний у воді. Вибухонебезпечний. Токсичний. Легше повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали і нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду аміаку:

  • Виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
  • якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно сховатися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту або води);
  • у квартирі (будинку) бажано пройти у ванну кімнату і включити душ на дрібне розпорошення (вода поглинає аміак з повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря і затягує забруднене);
  • якщо чуєте запах аміаку - дихати через зволожену марлеву пов'язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти);

Перша допомога при отруєнні аміаком:

  • виведіть ураженого на свіже повітря;
  • дайте тепле молоко з харчовою содою;
  • одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
  • при попаданні в очі – промийте водою або протріть вазеліновим, або оливковою олією;
  • при ураженні шкіри - обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

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