ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Переселенці з 30 березня зможуть змінити місце реєстрації через "Дію"

Новость на русском →
Україна, Понеділок 21 березня 2022 15:10
Переселенці з 30 березня зможуть змінити місце реєстрації через "Дію" Фото: переселенці зможуть змінити місце реєстрації через "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Внутрішньо переміщені особи, які покинули свої домівки через бойові дії, маюю можливість змінити місце реєстрації. Це можна зробити в адміністративних органах, а з 30 березня дана функція буде доступна в застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Всі три програми вже затверджено. Їх реалізація почнеться вже сьогодні з реєстрації переселенців територіальними громадами та ЦНАПами, з 30 березня запрацює реєстрація через Дію", - зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, в Україні також почне діяти фінансова допомога для тих людей, які прийняли у себе переселенців. Такі сім'ї отримають по 450 гривень за кожну внутрішнього переміщену особу, яку прихистили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи