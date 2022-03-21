ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київ знову вводить комендантську годину на дві доби

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 березня 2022 11:37
Київ знову вводить комендантську годину на дві доби Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 21 березня, в Києві вводиться посилена комендантська година. Він почне діяти з 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Віталія Кличка в Telegram.

"Комендантська година в Києві та області знову буде посилена. Розпочнеться сьогодні о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня. Тобто - до післязавтра", - написав він.

При цьому він підкреслив, що на час комендантської години не працюватимуть магазини, аптеки, заправки та інші заклади.

"Тому прошу всіх залишатися вдома або в укриттях - за сигналом тривоги. По місту зможе пересуватися тільки транспорт по спецпропусках", - додав Кличко.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Комендантська година Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України