Київ знову вводить комендантську годину на дві доби
У понеділок, 21 березня, в Києві вводиться посилена комендантська година. Він почне діяти з 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Віталія Кличка в Telegram.
"Комендантська година в Києві та області знову буде посилена. Розпочнеться сьогодні о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня. Тобто - до післязавтра", - написав він.
При цьому він підкреслив, що на час комендантської години не працюватимуть магазини, аптеки, заправки та інші заклади.
"Тому прошу всіх залишатися вдома або в укриттях - за сигналом тривоги. По місту зможе пересуватися тільки транспорт по спецпропусках", - додав Кличко.
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