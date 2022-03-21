ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скорегував обстріл ТЦ У Києві. СБУ затримала блогера

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 березня 2022 19:18
Скорегував обстріл ТЦ У Києві. СБУ затримала блогера Фото: СБУ затримала блогера, який скорегував обстріл ТЦ У Києві (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 21 березня, Служба безпеки України затримала в Києві блогера, який опублікував відео з переміщенням української військової техніки в Подільському районі. Таким чином, він скорегував обстріл одного з торгових центрів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Чоловік 1985 року народження 24 лютого виклав у соціальну мережу TikTok відео, на якому видно, як техніка ЗСУ пересувається в районі ТЦ у Подільському районі.

"На відео - тіктокер, який днями виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом Торговий центр, біля якого знаходилися наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

При цьому в СБУ додали, що слідство встановить свідомо чи ні чоловік попрацював коригувальником для окупантів.

Нагадаємо, напередодні ввечері у Подільському районі сталося кілька вибухів, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. РБК-Україна публікувало фото і відео наслідків обстрілу торгового центру.

В результаті попадання ракети на території ТЦ в Подільському районі загинули вісім людей.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи