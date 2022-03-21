Скорегував обстріл ТЦ У Києві. СБУ затримала блогера

У понеділок, 21 березня, Служба безпеки України затримала в Києві блогера, який опублікував відео з переміщенням української військової техніки в Подільському районі. Таким чином, він скорегував обстріл одного з торгових центрів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Чоловік 1985 року народження 24 лютого виклав у соціальну мережу TikTok відео, на якому видно, як техніка ЗСУ пересувається в районі ТЦ у Подільському районі.

"На відео - тіктокер, який днями виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом Торговий центр, біля якого знаходилися наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

При цьому в СБУ додали, що слідство встановить свідомо чи ні чоловік попрацював коригувальником для окупантів.