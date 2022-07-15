Ракетний терор, Ахметов без медіа, нові правила для поляків та іноземців: головне за тиждень

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по мирних містах, водночас ЗСУ знищують дедалі більше військових складів окупантів. Рінат Ахметов виходить із медіабізнесу. Для отримання громадянства України запровадять іспит, а полякам надаватимуть особливий статус.

Докладно про головні новини за тиждень – на РБК-Україна.

РФ продовжує ракетний терор

Удар по центру Вінниці відбувся 14 липня. У середині дня окупанти запустили 5 ракет, 3 з яких потрапили до офісної будівлі та житлових будинків. Загинуло 23 особи, з них троє дітей. У лікарнях зараз перебувають 80 постраждалих, а 11 людей продовжують шукати.

У Миколаєві від удару 15 липня було пошкоджено будівлі двох університетів. По місту випустили 10 ракет. Днем раніше ворог обстріляв готель, школу та об'єкти інфраструктури

Харків залишається однією з найгарячіших точок війни. Через обстріл міста закрили Салтівську гілку метро. Від попадання снарядів було зруйновано під'їзд житлового будинку у центрі міста, школу, депо метрополітену.

Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі було зруйновано будівлю промислового підприємства, під завалами опинилися десятки людей. Поранення отримали 14 осіб.

Число загиблих у місті Часів Яр від попадання ворожої ракети у п'ятиповерхівку досягло 48 осіб, у тому числі 1 дитина. 9 людей вдалося врятувати. Розбір завалів тривав 5 днів.

ЗСУ знищують військові склади окупантів

Українські військові б'ють по складам боєприпасів, палива та командним пунктам російської армії на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях.

Точними ударами було підірвано кілька складів та бензовозів у Новій Каховці. За допомогою американських РСЗВ HIMARS ЗСУ знищили в Луганську військову частину та склад боєприпасів російських окупантів.

Переговори щодо "зернового коридору"

13 липня в Туреччині пройшли переговори за участю представників України, РФ, Туреччини та ООН. Головною темою обговорення було розблокування вивезення українського зерна морем.

Сторони домовилися про створення координаційного центру щодо відновлення експорту зерна, обговорили питання спільного контролю біля портів та забезпечення безпеки суден на перевалочних шляхах.

Ахметов вийшов із медіабізнесу

"Медіа Група Україна" холдингу SCM Ріната Ахметова відмовляється від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій каналів та друкованих медіа у зв'язку з набуттям чинності закону про олігархів.

До складу холдингу Ахметова входили канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, Індіго TV, "Футбол", Ukraine та NLO TV, "Донбас", "34 телеканал" та "Сігма", оператор супутникового мовлення Xtra TV, платформа OLL.TV, продакшн-компанії "Теле О" та "Допоможемо ТВ", "Новинна група України", теленовини "Сегодня", сайт segodnya.ua, проект Vogue.UA. Канали продовжуватимуть мовлення до анулювання державою ліцензій.

У Міністерстві юстиції підтвердили, що після рішення SCM вийти з медіабізнесу, Ахметов не підпадає під критерій закону про олігархів щодо володіння ЗМІ.

Військовий облік жінок буде добровільним

Постановка на військовий облік жінок проходитиме лише за їх згодою. Також пропонується розпочати заходи щодо включення жінок до складу військовозобов'язаних не раніше, ніж через місяць після закінчення воєнного стану в країні.

У Генеральному штабі ухвалили це рішення спираючись на те, що досвід розгортання військових формувань до повних штатів воєнного часу довів відсутність гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Зазначимо, військовий облік жінок-представниць певних спеціальностей мав стартувати в Україні 1 жовтня.

Іспит на отримання громадянства України

Особам, які бажають отримати українське громадянство, необхідно буде складати комплексний іспит на володіння державною мовою, знання історії України та основ Конституції України.

Ініціативу щодо запровадження іспиту на громадянство підтримав президент Володимир Зеленський після розгляду електронної петиції. Глава держави доручив уряду врегулювати це питання на законодавчому рівні.

Особливий статус для поляків

Володимир Зеленський вніс на розгляд ВР законопроект щодо надання особливого статусу громадянам Польщі.

Згідно з документом, поляки зможуть легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, матимуть рівні з українцями права на працевлаштування, навчання, господарську діяльність, медичне обслуговування та певні соціальні виплати.

Вибори нового прем'єра Великобританії

Після оголошення відставки Бориса Джонсона у Британії стартувала кампанія щодо обрання нового голови правлячої Консервативної партії, який також стане прем'єр-міністром.

На першому етапі виборів визначилось п'ять кандидатів. Перше місце посів екс-глава Казначейства Ріші Сунак зі 101-м голосом. У наступний тур також пройшли колишня голова Міноборони Пенні Мордонт, глава МЗС Ліз Трасс, міністр з рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох та член парламенту Британії Том Тугендат. Фінальне голосування має відбутися 5 вересня.

Україна розірвала дипвідносини з КНДР

Причиною розриву дипломатичних відносин між країнами стало визнання Північною Кореєю так званих "ДНР" та "ЛНР".

У МЗС України заявили, що цей крок Пхеньяна розцінюється як спроба підірвати суверенітет та незалежність нашої країни. У відповідь на це в КНДР звинуватили Україну у сприянні "ворожій" політиці США щодо Північної Кореї.

Криза на Шрі-Ланці

Президент Шрі-Ланки Готабайя Раджапакса пішов у відставку на тлі масових протестів через економічну кризу. Країна вичерпала свої валютні резерви, виник дефіцит палива, медикаментів та продуктів першої необхідності. 9 липня мітингувальники штурмували президентський палац із вимогою зміни уряду.