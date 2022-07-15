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У Вінниці назвали число людей, яких досі шукають після ракетного удару

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 18:49
У Вінниці назвали число людей, яких досі шукають після ракетного удару Фото: у Вінниці продовжують розбирати завали (скрін з відео)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Вінниці продовжуються аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів у Будинку Офіцерів. Наразі лише половина завалів розібрана, шукають одинадцятьох безвісти зниклих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Станом на 15:00 обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 50% загальної площі об’єктів.

Внаслідок обстрілу:

  • пошкоджено та зруйновано орієнтовно 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків;
  • 40 автомобілів;
  • загинуло 23 особи (з них 3 дитини);
  • звернулося за допомогою 197 осіб;
  • з них 80 госпіталізовано (з них 3 дитини);
  • триває пошук 11 осіб зв’язок з якими відсутній.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці події працюють 3 кінологічні розрахунки. Всього до робіт залучено 445 осіб та 74 одиниці техніки.

Нагадаємо, для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки.

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Вінниця ракетный удар
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