У Вінниці назвали число людей, яких досі шукають після ракетного удару
У Вінниці продовжуються аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів у Будинку Офіцерів. Наразі лише половина завалів розібрана, шукають одинадцятьох безвісти зниклих людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Станом на 15:00 обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 50% загальної площі об’єктів.
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Внаслідок обстрілу:
- пошкоджено та зруйновано орієнтовно 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків;
- 40 автомобілів;
- загинуло 23 особи (з них 3 дитини);
- звернулося за допомогою 197 осіб;
- з них 80 госпіталізовано (з них 3 дитини);
- триває пошук 11 осіб зв’язок з якими відсутній.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці події працюють 3 кінологічні розрахунки. Всього до робіт залучено 445 осіб та 74 одиниці техніки.
Нагадаємо, для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки.
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