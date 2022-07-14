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У Британії відбувся другий тур виборів прем'єра: відомі результати

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Четвер 14 липня 2022 17:50
У Британії відбувся другий тур виборів прем'єра: відомі результати Фото: у Британії відбувся другий тур виборів прем'єра (flickr by Number 10)
Автор: Іван Носальський

У Великій Британії завершився другий тур виборів глави уряду. З шести кандидатів на посаду прем'єра далі пройшли тільки п'ятеро.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відзначається, що перше місце в другому турі виборів знову зайняв екс-міністр фінансів Ріші Сунак зі 101 голосом. Друге і третє місце посіли колишня глава Міноборони Пенні Мордонт і діючий міністр закордонних справ Ліз трас, вони набрали 83 і 64 голоси відповідно.

Замикають список тих, хто пройшов у наступний тур виборів міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (49 голосів) і член парламенту Британії Том Тугендат (37 голосів).

У Британії відбувся другий тур виборів прем'єра: відомі результатиРезультати другого туру виборів британського прем'єра (bbc.com)

Варто зауважити, що зараз в Британії проходить перший етап виборів прем'єра, на якому консерватори, які є членами британського парламенту, повинні визначити двох головних кандидатів на пост.

Після цього у Великобританії пройде другий етап, на якому оберуть нового главу уряду. Тоді голосувати будуть вже абсолютно всі члени Консервативної партії Британії.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, у Британії відбувся перший тур виборів прем'єра, на якому вибули два кандидати.

Також ми писали, що 7 липня прем'єр Британії Борис Джонсон заявив про відставку. Рішення було прийнято після звільнень в уряді, викликаних скандалом з Крісом пінчером.

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