В Таганроге после атаки дронов повреждена железнодорожная подстанция и мост на трассе

В ночь на 15 ноября дроны атаковали Ростовскую область России. В Таганроге повреждены электроподстанции, из-за чего остановили движение поездов, а на трассе Р-280 поврежден мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

В Таганроге повреждена электроподстанция, питающая железную дорогу. Обесточены линии от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, и движение поездов остановлено.

Еще одна подстанция в квартале Шубин загорелась после атаки.

В Неклинивском районе повреждено дорожное полотно моста из-за железнодорожных путей на 64-м километре трассы Р-280. Движение по мосту перекрыто, транспорт пускают в объезд через Таганрог и село Покровское. Эта трасса ведет из Ростова в сторону оккупированных территорий юга Украины.

По словам губернатора, в Таганроге погиб главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения, когда обломки дронов упали на их автомобили на трассе и на АЗС.