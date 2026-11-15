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В Таганроге после атаки дронов повреждена железнодорожная подстанция и мост на трассе

07:35 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
В Таганроге после атаки дронов повреждена железнодорожная подстанция и мост на трассе Фото: пожарные МЧС России (Getty Images)
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В ночь на 15 ноября дроны атаковали Ростовскую область России. В Таганроге повреждены электроподстанции, из-за чего остановили движение поездов, а на трассе Р-280 поврежден мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

В Таганроге повреждена электроподстанция, питающая железную дорогу. Обесточены линии от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, и движение поездов остановлено.

Еще одна подстанция в квартале Шубин загорелась после атаки.

В Неклинивском районе повреждено дорожное полотно моста из-за железнодорожных путей на 64-м километре трассы Р-280. Движение по мосту перекрыто, транспорт пускают в объезд через Таганрог и село Покровское. Эта трасса ведет из Ростова в сторону оккупированных территорий юга Украины.

По словам губернатора, в Таганроге погиб главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения, когда обломки дронов упали на их автомобили на трассе и на АЗС.

В ту же ночь дроны атаковали и другие регионы России. В Татарстане после удара вспыхнул пожар в Нижнекамске, вероятно, на заводе "Нижнекамскнефтехим", одном из крупнейших нефтехимических предприятий страны.

Удары по объектам в России в последнее время стали систематическими. В ночь на 13 ноября Силы обороны поразили Волгоградский НПЗ, а несколькими днями ранее украинские военные атаковали пять крупнейших российских НПЗ.

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