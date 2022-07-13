Переговори по "зерновому коридору" в Стамбулі: названі перші підсумки

Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet , про це заявив глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар.

"На чотиристоронній зустрічі по українському зерну було прийнято рішення про створення координаційного центру в Стамбулі, де перебуватимуть представники сторін", - заявив міністр.

Також він розповів, що в ході переговорів були досягнуті домовленості з технічних питань. Зокрема, сторони обговорили питання спільного контролю біля портів та забезпечення безпеки суден на перевалочних шляхах.

"Наступного тижня українська і російська делегації знову зустрінуться в Туреччині, і всі деталі будуть розглянуті, а виконана нами робота буде підкріплена документом", - зазначив Акар.