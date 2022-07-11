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Під час ранкового обстрілу Харкова росіяни випустили 10 ракет

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Харків, Понеділок 11 липня 2022 11:36
Під час ранкового обстрілу Харкова росіяни випустили 10 ракет Фото: вранці росіяни випустили 10 ракет Харкова (ілюстрація/t me nexta live)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу Харкова у понеділок, 11 липня, РФ випустила по місту 10 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Сьогодні о 10:20 по місту завдано ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використали РСЗВ "Смерч", зафіксовано 10 ракет", - розповів він.

З словами Тимошенка, під обстрілами опинилися житлові квартали.

"Інформація оновлюється, на місці працюють екстрені служби", - додав він.

Як повідомлялося, в результаті обстрілу Харкова в понеділок, 11 липня, загинули троє людей, ще 28 отримали поранення, у тому числі 16-річна дитина.

Нагадаємо, у місті через обстріл 11 липня тимчасово призупинили рух Салтівською лінією метрополітену.

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Під час ранкового обстрілу Харкова росіяни випустили 10 ракет
Під час ранкового обстрілу Харкова росіяни випустили 10 ракет
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