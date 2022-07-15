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Рятувальники показали наслідки ударів по університетах Миколаєва (фото)

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Миколаїв, П'ятниця 15 липня 2022 11:39
Рятувальники показали наслідки ударів по університетах Миколаєва (фото) Фото: рятувальники показали наслідки ударів по університетах Миколаєва (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

В ДСНС показали наслідки ударів по двох найбільших університетах Миколаєва. Туди сьогодні вранці російські окупанти випустили 10 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

Оновлено 11:43. голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив, що ракети влучили в Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний університет імені Сухомлинського.

"Внаслідок ранкового ракетного обстрілу, у місті пошкоджено два навчальні заклади, сталось часткове руйнування будівель та спалахнули дві автівки", - йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м.

Загалом, до обстеження будівель та гасіння пожежі залучалось 7 одиниць техніки ДСНС та 27 рятувальників.

Фото: рятувальники показали наслідки ударів по університетах Миколаєва (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, сьогодні російська армія вранці випустила щонайменше десять ракет по Миколаєву. Ворожі цілі влучили в два найбільших університети міста, відомо про двох поранених. Відео удару виклав у мережі голова ОВА Віталій Кім.

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Миколаїв ракетный удар
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