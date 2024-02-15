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Ракетный удар по Запорожью: ранен, зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры

Четверг 15 февраля 2024 07:06
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Ракетный удар по Запорожью: ранен, зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры Иллюстративное фото: в Запорожской ОВА рассказали о последствиях ракетной атаки (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье в результате российского ракетного удара сегодня утром, 15 февраля, ранение получил по меньшей мере один человек. Враг попал по объекту инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

"Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры Запорожья". – рассказал чиновник.

Глава администрации отметил, что один человек был ранен, при этом "информация о других пострадавших уточняется".

Ракетный удар РФ по Украине 15 февраля

Ранее этой ночью в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95 . Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области.

Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

Впоследствии стало известно о работе ПВО на подступах к столице . Кроме того, в Киеве раздались взрывы рано утром.

Кроме того, взрывы прогремели также в Днепре и Запорожье, а впоследствии и во Львове . В последнем городе также работает ПВО. Взрывы раздались и в Ивано-Франковской области.

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Запорожье Ракетный удар Ракетная атака
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