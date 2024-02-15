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Бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома в России, - ВСУ

Четверг 15 февраля 2024 02:04
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Бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома в России, - ВСУ Иллюстративное фото: российский самолет Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На территории РФ был зафиксирован украинскими военными взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Украинские военные предупредили о вероятности вражеской воздушной атаки по территории страны. Запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

"Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - 4.00", - говорится в объявлении.

Украинцев призывают обращать внимание на вероятные сигналы воздушной тревоги и в случае объявления тревоги направляться в укрытие.

Воздушная атака по Украине ночью 15 февраля

Ранее сообщалось, что около полуночи российские захватчики нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области. Как позже сообщили в мэрии, в результате вражеской атаки есть по меньшей мере одна погибшая. Всего в общине прогремели 2 взрыва, а ракета оккупантов попала в район жилой застройки.

Также в воздушных силах этой ночью сообщали об угрозе ракетных ударов и других областях. В частности, под атаку попал Миргород, по которому враг запускал, по предварительной информации, ракеты типа Х-59. В сети сообщали о взрывах и работе ПВО.

Кроме того, военные предупредили об угрозе применения противником баллистического ракетного вооружения по восточным областям Украины.

Детальнее о самолетах Ту-95, которые россияне используют для нанесения ракетных ударов по Украине, читайте в материале РБК-Украина.

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