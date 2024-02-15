В Киеве прогремели взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!", - написал городской голова.

Реакция американского посольства

На взрывы в столице отреагировала посол США Бриджит Бринк. Она отметила в Twitter (X), что воздушные тревоги сегодня с 5:00 утра в Киеве и по всей Украине.

"Уже в 6:15 было слышно, как в столице работает противовоздушная оборона – спасибо вам, отважные защитники! Еще одно подчеркивание необходимости оказания поддержки Украине уже сейчас", - написала она.

Масштабный обстрел Украины

В четверг, 15 февраля, около 2:00 по киевскому времени с аэродрома Оленья в Мурманской области вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95. Позже к ним присоединился еще один борт.

Около 5 часов утра в ряде областей была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась на всю территорию Украины. Воздушные силы сообщили о запуске россиянами ракет "Калибр" из Черного моря.

Добавим, что около полуночи захватчики ударили ракетами по Чугуеву Харьковской области. Погибла женщина.

Подробнее о самолетах Ту-95, которые россияне используют для ракетных ударов по Украине, читайте в материале РБК-Украина.

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