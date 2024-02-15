В Днепре и Запорожье раздались взрывы
В Днепре и Запорожье прогремели взрывы утром 15 февраля во время российской ракетной атаки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Звуки взрывов в Днепре было слышно около 06:15. Спустя примерно десять минут в городе раздались повторные взрывы.
Кроме того, в Запорожье также прогремели взрывы из-за вражеской ракетной атаки. Их также было несколько в промежутке около семи минут.
В командовании Воздушных сил предупреждали о фиксации движения вражеских ракет в направлении Днепра
"Ракета на Днепр... Днепр в укрытие", - предупреждали военные.
Ракетная атака РФ по Украине 15 февраля
Ранее этой ночью в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95 . Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области.
Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.
Впоследствии стало известно о работе ПВО на подступах к столице . Кроме того, в Киеве раздались взрывы рано утром.
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