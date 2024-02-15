Ракетний удар по Запоріжжю: є поранений, зафіксовано влучання по обʼєкту інфраструктури
У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару сьогодні вранці, 15 лютого, поранення отримала щонайменше одна людина. Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
"Попередньо - влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя". - розповів чиновник.
Очільник адміністрації зазначив, що одну людину було поранено, при цьогу "інформація щодо інших постраждалих уточнюється".
Ракетний удар РФ по Україні 15 лютого
Раніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області.
Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.
Згодом стало відомо про роботу ППО на підступах до столиці. Крім того, у Києві пролунали вибухи рано-вранці.
Крім того, вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі, а згодом і у Львові. В останньому місті також працює ППО. Вибухи пролунали і в Івано-Франківській області.
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