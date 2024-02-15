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На подступах к Киеву работает ПВО из-за ракетной атаки

Четверг 15 февраля 2024 06:12
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На подступах к Киеву работает ПВО из-за ракетной атаки Фото: на подступах к Киеву работает ПВО во время российской ракетной атаки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области рано утром 15 февраля из-за российской ракетной атаки работают силы и средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (МВА) Сергея Попка и пресс-службу Киевской областной военной администрации (ОВА).

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении вражеских ракет по направлению к столице. В целом воздушная тревога из-за ракеты атака объявлена по всей Украине.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении КОВА.

Также в администрации призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу защитников неба.

"Позаботьтесь о собственной безопасности находитесь в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги", - говорится в объявлении.

Начальник КМВА рассказал о работе ПВО в области на подступах к Киеву.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - просит чиновник.

Ракетная атака РФ по Украине 15 февраля

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области. Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

Около половины пятого в Украине стали массово объявлять воздушную тревогу, и скоро "покраснела" вся карта страны. Военные предупреждали о движении вражеских ракет в направлении разных городов, в частности, на Киев.

Позже в Силах обороны юга Украины заявили о возможном запуске ракет типа "Калибр" с российского фрегата "Адмирал Макаров", зафиксированном в Черном море. Он носитель 8 ракет.

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