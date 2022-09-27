Ракетный удар по Первомайскому и полсотни БТР для Украины от Литвы: новости за 26 сентября

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский (Харьковская область), в результате чего есть погибшие. В это же время украинские военные получили полсотни бронетранспортеров M113 от Литвы.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 26 сентября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому

В понедельник, 26 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский Харьковской области. В результате удара погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых 15-летняя девушка-подросток.

Удар россияне нанесли при помощи крылатой ракеты "Искандер М".

Литва передала Украине полсотни бронетранспортеров M113

Литва предоставила Украине полсотни единиц бронетранспортеров M113, рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он также заверил, что Вильнюс продолжит поддерживать украинских военных.

У США есть план действий, если Россия применит ядерное оружие, - Блинкен

Соединенные Штаты имеют четкий план действий в случае применения Россией ядерного оружия.

"Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять", - заявил Блинкен.

Санду пригрозила лишением гражданства согласившимся воевать на стороне России

Президент Молдовы Майя Санду пригрозила лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в войне против Украины.

"Есть риск мобилизации граждан Молдовы в восточных районах Молдовы (непризнанное Приднестровье - ред.). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдовы и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора", - заявила она.

РФ готовит массированные кибератаки в Украине, Польше и странах Балтии: какие объекты под угрозой

Оккупанты готовят массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины, Польши и стран Балтии, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, кибератаки будут прежде всего направлены на предприятия энергетической отрасли.

Победа Украины в войне против России не будет финалом, - Залужный

Победа Украины в действующей войне против Российской Федерации не завершит боевые действия между странами, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, завершение полномасштабной войны победой Украины позволит нашим солдатом отдохнуть перед началом следующей.

Будет ли Украина объявлять дополнительную мобилизацию: ответ Подоляка

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не намерена проводить дополнительную мобилизацию из-за объявления российским диктатором Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в его стране.

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих", - сказал он.

Почти везде дожди, но днем до +23: прогноз погоды на 27 сентября

Во вторник, 27 сентября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без дождей и сильных дождей не обойдется.

"Иногда дождь, на северо-востоке местами значительный дождь, в юго-восточных областях, а днем и на северо-западе страны без осадков, - говорится в сообщении Укргидрометцентра.