Будет ли Украина объявлять дополнительную мобилизацию: ответ Подоляка
Украина не намерена проводить дополнительную мобилизацию из-за объявления российским диктатором Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в его стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Tagesschau.de.
"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих", - сказал он.
Подоляк также добавил, что Украина теряет не такое большое количество бойцов, как Россия, которой безразлично жертвы.
Напомним, 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. После этого мужчины начали массово выезжать в соседние страны.
В разных городах РФ начались протесты, на которых задержали более двух тысяч человек.
Сегодня в Дагестане начались новые протесты против мобилизации. Известно о 20 задержанных.
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