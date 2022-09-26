Будет ли Украина объявлять дополнительную мобилизацию: ответ Подоляка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Tagesschau.de.

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих", - сказал он.

Подоляк также добавил, что Украина теряет не такое большое количество бойцов, как Россия, которой безразлично жертвы.