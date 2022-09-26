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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому

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Харьков, Понедельник 26 сентября 2022 14:42
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому Фото: оккупанты ударили ракетами по Первомайскому Харьковской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 26 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Николая Бакшеева.

"В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура общества. О месте попадания не сообщаем! Не выкладывайте фото и видео попадания. Ожидаем более точной информации о последствиях", - рассказал он.

По словам главы города, сейчас жителям следует сохранять спокойствие.

"По возможности перейдите в укрытие или используйте правило двух стен", - добавил Бакшеев.

Обновлено 14.40. По данным главы региона Олега Синегубова, в Первомайском оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры. Кроме этого есть повреждение критической инфраструктуры и полностью разрушены 2 частных дома.

"Информация о раненых уточняется", - сказал он.

Обновлено 14.46. Мэр города Николай Бакшеев рассказал, что в связи с аварийной ситуацией временно отключено водоснабжение некоторых улиц старой части города.

"Возобновление водоснабжения будет произведено 27-28 сентября", - уточнил он.

Как сообщалось, 21 сентября российские солдаты обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Ранения получили шесть человек, среди которых есть ребенок. В этот же день в результате атаки на Печенежской дамбе был разрушен верхний шлюз.

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