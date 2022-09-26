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РФ готовит массированные кибератаки в Украине, Польше и странах Балтии: какие объекты под угрозой

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Украина, Понедельник 26 сентября 2022 12:59
РФ готовит массированные кибератаки в Украине, Польше и странах Балтии: какие объекты под угрозой Фото: РФ готовит массированные кибератаки в Украине, Польше и странах Балтии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты готовят массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины, Польши и стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Кремль планирует осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины. В первую очередь, удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли", - говорится в сообщении, где указывают, что РФ использует опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов

Также, по данным разведчиков, Кремль намерен увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии.

"Враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электрообеспечения, прежде всего, в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий ВСУ", - добавляют в ГУР.

Как сообщалось, СБУ разоблачила в Киеве агентурную группу ФСБ, передававшую врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона. СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей.

Напомним, СБУ задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары врага для срыва отопительного сезона на юге Украины. Житель Николаева должен был получить за это "вознаграждение".

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