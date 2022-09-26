Россияне ночью обстреляли ракетами Запорожье: в мэрии рассказали о последствиях
Российские оккупанты в ночь на 26 сентября обстреляли ракетами Запорожье. В результате атаки врага были повреждены жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"Ночью Запорожье снова потерпело ракетный удар", - проинформировал чиновник.
Куртев рассказал, что в результате вражеского обстрела были повреждены жилые дома - вылетели окна, а также пострадали образовательное заведение и заведение здравоохранения.
Кроме того, поврежден гаражный кооператив. Там произошел пожар, пострадали автомобили.
Напомним, 25 сентября россияне ракетами обстреляли Запорожье. В городе зафиксировали около 10 "прилетов", получили ранения гражданские.
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