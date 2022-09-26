ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне ночью обстреляли ракетами Запорожье: в мэрии рассказали о последствиях

Новина українською →
Запорожье, Понедельник 26 сентября 2022 07:35
Россияне ночью обстреляли ракетами Запорожье: в мэрии рассказали о последствиях Фото: Россияне ночью нанесли ракетный удар по Запорожью (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 26 сентября обстреляли ракетами Запорожье. В результате атаки врага были повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Ночью Запорожье снова потерпело ракетный удар", - проинформировал чиновник.

Куртев рассказал, что в результате вражеского обстрела были повреждены жилые дома - вылетели окна, а также пострадали образовательное заведение и заведение здравоохранения.

Кроме того, поврежден гаражный кооператив. Там произошел пожар, пострадали автомобили.

Напомним, 25 сентября россияне ракетами обстреляли Запорожье. В городе зафиксировали около 10 "прилетов", получили ранения гражданские.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война России против Украины
NEWS
Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны