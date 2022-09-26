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Почти везде дожди, но днем до +23: прогноз погоды на завтра

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Украина, Понедельник 26 сентября 2022 15:51
Почти везде дожди, но днем до +23: прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 27 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 27 сентября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без дождей и сильных дождей не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидррометцентр.

"Иногда дождь, на северо-востоке местами значительный дождь, в юго-восточных областях, а днем и на северо-западе страны без осадков, - говорится в сообщении. - Ветер юго-восточный, 7-12 м/с".

Почти везде дожди, но днем до +23: прогноз погоды на завтра

При этом температура ночью 7-12°, на юге до 15°, днем в северной части 11-16°, на остальной территории 15-20°, в южных областях до 23°.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в течение рабочей недели.

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