Литва передала Украине полсотни бронетранспортеров M113

"Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать. Напомню, что буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины и сейчас этой стране передано 50 бронетранспортеров М113", - заявил министр.

Глава Минобороны заверил, что Литва будет и в будущем предоставлять Украине военную помощь. По его словам, все поставки техники или иного вооружения Вильнюс обсуждает с союзниками НАТО.

"Наша армия - это армия НАТО, ее боеспособность также важна для наших союзников. В результате каждое обсуждение, если оно касается сокращения потенциала, отдачи, приходится обсуждать, как будем компенсировать, при чем с союзниками. Есть много вопросов, которые не могут быть решены очень быстро", - объяснил Анушаускас.