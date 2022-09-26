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Литва передала Украине полсотни бронетранспортеров M113

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Вильнюс, Понедельник 26 сентября 2022 15:50
Литва передала Украине полсотни бронетранспортеров M113 Фото: глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Литва предоставила Украине полсотни единиц бронетранспортеров M113. Вильнюс продолжит поддерживать украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать. Напомню, что буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины и сейчас этой стране передано 50 бронетранспортеров М113", - заявил министр.

Глава Минобороны заверил, что Литва будет и в будущем предоставлять Украине военную помощь. По его словам, все поставки техники или иного вооружения Вильнюс обсуждает с союзниками НАТО.

"Наша армия - это армия НАТО, ее боеспособность также важна для наших союзников. В результате каждое обсуждение, если оно касается сокращения потенциала, отдачи, приходится обсуждать, как будем компенсировать, при чем с союзниками. Есть много вопросов, которые не могут быть решены очень быстро", - объяснил Анушаускас.

Напомним, Литва закупила для ВСУ дроны-камикадзе Warmate. Украинские бойцы получат их в октябре-ноябре этого года.

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