РФ вместо ракет бьет по Украине иранскими дронами. ВСУ разрабатывают новые методы обороны

Российская армия начала вместо ракет чаще бить по Украине иранскими дронами-камикадзе. Однако ВСУ разрабатывают новые тактические приемы для борьбы с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире Белсат .

По его словам, оккупанты стали меньше использовать дорогие ракеты, но активизировали удары иранскими дронами. Зафиксированы обстрелы в Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

Украинские защитники учатся эффективной обороне. ВСУ используют стрелковое оружие, пулеметы, зенитные установки, а также средства РЭБ.

"Все методы сейчас изучаются, чтобы более эффективно отрабатывать по этим БПЛА. 8 из 10 среди первых (дронов - ред.) были сбиты, противник это учел и использует новые тактические приемы, но и мы отрабатываем приемы противодействия. Угроза есть, но цель сбивается ", - подчеркнул спикер.

Игнат считает, что Россия могла доставить четырьмя транспортными самолетами Ил-76 несколько сотен дронов из Ирана.