Ситуация на фронте сегодня 15 марта

На поле боя произошло 68 боевых столкновений, украинские воины отбили атаки россиян возле Табаевки в Харьковской области. А оккупанты сбросили авиабомбу в районе Северска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 68 боевых столкновений. В общем, враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических действий, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Сегодня, Россия нанесла несколько ракетных ударов по Одессе, цинично нанеся повторный удар по сотрудникам ГСЧС, которые в то время уже приступили к ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим. В результате этой террористической атаки, по предварительным данным, по меньшей мере 19 человек погибли и еще 70 ранены.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Писаревка, Поповка, Вольное, Лукашевка, Дмитровка Сумской области; Барановка, Покаляне Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Гремяч Черниговской области; Сорокино, Ходино, Волфино, Владимировка, Запселье, Рясное, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Плетеневка, Бударки, Амбарное, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Надежда Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем были более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Роздоловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северск Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Веролюбовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Новобахмутовка, Семеновка, Уманское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Карловка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Константиновка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Курахово, Екатериновка, Водяное, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, в течение суток врагом осуществлено 3 безуспешных штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Никополь Днепропетровской области; город Херсон и Берислав, Садовое Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.