Директор киевского метро будет отстранен от исполнения обязанностей, - Кличко

Директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей после скандального расследования журналистов. Он находится на должности около 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"Злой вечер. С неприятными, скажем так, открытиями для меня… Вывод. Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение", - написал Кличко.

Он отметил, что в дальнейшем фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus.Info, должны заниматься правоохранительные органы.

"Из философского: всем в душу не заглянешь. Но когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, - выглядит это слишком плохо. И не только по отношению ко мне лично, а по отношению к киевлянам", - добавил мэр.

Что предшествовало

Сегодня, 14 марта, появилось расследование Bihus.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество семьи директора КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.

Журналисты разобрали декларации чиновника и посчитали новое имущество его родных. В результате выяснилось, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю по огромным ценам, а "бывшая" жена-миллионерша строит дачу в Козине.

Кроме того, развитием столичного метрополитена активно занимаются близкие люди самого Брагинского.