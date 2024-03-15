Как изменились "Шахеды", какие россияне запускают по Украине: ответ Гуменюк

"Шахеды", которые российские захватчики сейчас запускают по Украине, окрашены в более темные цвета и имеют различные звуковые характеристики.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Она не исключила, что "Шахеды" могут быть усилены боевой частью.

"Вывода о том, имеют ли они усиленную боевую часть мы пока не имеем. В частности относительно того дрона, который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта. Но есть предположение у специалистов, что, вероятно, некоторые из них действительно имеют усиленную боевую часть", - заявила Гуменюк.

Она добавила, дроны-камикадзе преимущественно окрашены в более темные цвета, под цвет ночного неба.

"Кроме того, они часто имеют разные звуковые характеристики: несколько громче, несколько тише - в разных модификациях, очевидно, по-разному. Имеются признаки того, что (россияне, - ред.) подбирают, как будет эффективнее", - добавила она.

Атака "Шахедов" в ночь на 15 марта

Ночью россияне атаковали "Шахедами" Хмельницкую область. В сообщении Хмельницкой ОВА отмечено, что силы ПВО сбили два дрона типа Shahed, а пострадавшие или разрушения не зафиксированы.

Также ночью враг атаковал Киевскую область беспилотниками. В Киевской области работали силы и средства противовоздушной обороны из-за очередной атаки российских оккупантов.

В ночь на 15 марта Силы обороны уничтожили 27 единиц "Шахедов".

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