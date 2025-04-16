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Свириденко анонсировала значительный прогресс в соглашении с США по недрам

Среда 16 апреля 2025 15:38
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Свириденко анонсировала значительный прогресс в соглашении с США по недрам Фото: Юлия Свириденко, глава Минэкономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В правительстве сообщили о важном прогрессе в переговорах с США по соглашению по недрам. Это включает создание фонда для инвестиций в восстановление Украины.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

Украина и США согласовали следующий шаг в направлении экономического партнерства и создание специального инвестиционного фонда для восстановления украинской экономики.

"Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением - есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах", - отметила она.

По ее словам, стороны договорились зафиксировать достижения в специальном меморандуме о намерениях, который планируют подписать в ближайшее время. Его положения станут основой для финального соглашения.

Свириденко подчеркнула, что соглашение пройдет ратификацию в Верховной Раде и создаст возможности для роста инвестиций, экономического развития и сотрудничества между Украиной и США.

"Команды еще будут работать над конкретными пунктами в соглашении, много уже проработано, и уровень соглашения должен быть достаточно высоким",- добавила министр.

Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон предложил Украине новое соглашение о недрах. Глава государства, что новый документ, это полноценное соглашение, которое должна будет ратифицировать Рада.

4 апреля министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что сейчас Украина проводит внутренние государственные процедуры по соглашению о полезных ископаемых.

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