Свириденко анонсировала значительный прогресс в соглашении с США по недрам

В правительстве сообщили о важном прогрессе в переговорах с США по соглашению по недрам. Это включает создание фонда для инвестиций в восстановление Украины.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

Украина и США согласовали следующий шаг в направлении экономического партнерства и создание специального инвестиционного фонда для восстановления украинской экономики.

"Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением - есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах", - отметила она.

По ее словам, стороны договорились зафиксировать достижения в специальном меморандуме о намерениях, который планируют подписать в ближайшее время. Его положения станут основой для финального соглашения.

Свириденко подчеркнула, что соглашение пройдет ратификацию в Верховной Раде и создаст возможности для роста инвестиций, экономического развития и сотрудничества между Украиной и США.

"Команды еще будут работать над конкретными пунктами в соглашении, много уже проработано, и уровень соглашения должен быть достаточно высоким",- добавила министр.