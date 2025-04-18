Зеленский ввел санкции против певцов и актеров из РФ: в списке Джигурда и Расторгуев
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО. Их ввели против 20 российских певцов, спортсменов и актеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №246, опубликованный на сайте Офиса президента.
Под новые санкции СНБО попали 20 россиян, а именно:
- Апексимова Ирина - актриса и режиссер;
- Великая Софья - фехтовальщица;
- Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;
- Гогунский Виталий - актер (известный ролью Кузи в сериале "Универ");
- Джигурда Никита - актер;
- Дронов Ярослав - певец (известный под псевдонимом SHAMAN);
- Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;
- Куклачев Юрий - актер;
- Кучера Оскар - актер;
- Лебедев Денис - боксер;
- Миронов Евгений - актер театра;
- Нагорный Никита - гимнаст;
- Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;
- Полунин Сергей - артист балета;
- Проводников Руслан - боксер;
- Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;
- Розенбаум Александр - певец;
- Сукачев Игорь - рок-музыкант, актер, режиссер;
- Цискаридзе Николай - артист балета;
- Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).
В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.
Санкции против России и предателей
Напомним, что в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. В списке оказались артисты, которые поддержали Россию в войне против Украины, а именно украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Их лишили государственных наград.
Также в рамках санкций украинских наград лишили предателей Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виктора Пшонку и Дмитрия Табачника.
Кроме того, на прошлой неделе СНБО также ввел санкции против бывших чиновников-предателей Сергея Арбузова и Андрея Клюева.
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