Зеленский: надо быть откровенной сволочью, чтобы ударить по Харькову в Страстную пятницу

Россияне сегодня, 18 апреля, нанесли удары крылатыми ракетами "Искандер" по Харькову. Надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы такое делать в Страстную пятницу.

"Сейчас в Харькове еще продолжаются работы после удара российских ракет. Предварительно это были крылатые ракеты "Искандеры". Одна из ракет разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой", - написал Зеленский.

Он отметил, что в результате удара повреждены обычные жилые дома, много пострадавших - более сотни человек. По его словам, все они живут своей жизнью в собственной стране в своем городе, и это делает их мишенью для российских ракет.

"Надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу - в Страстную пятницу, накануне Пасхи. И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, за системами Patriot и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла - от крылатых ракет, от баллистики, - мы обращаемся за защитой, на которую заслуживает каждый народ", - подчеркнул президент.

Он отметил, что не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то - меньше.

"И это по-христиански - помочь. Особенно когда есть такая возможность - помочь. И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизни, как и другой. Россия заслуживает как минимум жестких санкций, которые являются возмездием за все то, что она делает", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что сегодня Украина расширила санкции еще на почти сотню физических и юридических лиц, большинство из которых вовлечены в производство, в том числе таких ракет "Искандеров". Многие из этих субъектов российские, но также есть и из Китая.

"Мы будем работать с партнерами и в дальнейшем, чтобы наши санкции были синхронизированы. Каждый, кто работает на убийства и затягивание войны, должен за это отвечать. И я благодарю всех в мире, кто поддерживает такую позицию", - добавил глава государства.