Ракетный удар по Харькову и санкции Украины против РФ и Китая: новости за 18 апреля

Российские оккупанты утром 18 апреля атаковали Харьков баллистическими ракетами. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО против России и китайских компаний.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 18 апреля, - в материале РБК-Украина .

Россияне ударили ракетами по Харькову в Страстную пятницу

Российские оккупанты вчера утром, 18 апреля, обстреляли Харьков баллистическими ракетами.

Они ударили по жилому кварталу города в Основянском районе, из-за чего большое количество мирных жителей пострадали. По последним данным, известно о 114 пострадавших, среди них девять детей.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне ударили по Харькову крылатыми ракетами "Искандер".

Зеленский ввел санкции против певцов и актеров из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО. Их ввели против 20 российских певцов, спортсменов и актеров.

Под новые санкции СНБО попали 20 россиян, а именно:

Апексимова Ирина - актриса и режиссер;

Великая Софья - фехтовальщица;

Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;

Гогунский Виталий - актер (известный ролью Кузи в сериале "Универ");

Джигурда Никита - актер;

Дронов Ярослав - певец (известный под псевдонимом SHAMAN);

Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;

Куклачев Юрий - актер;

Кучера Оскар - актер;

Лебедев Денис - боксер;

Миронов Евгений - актер театра;

Нагорный Никита - гимнаст;

Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;

Полунин Сергей - артист балета;

Проводников Руслан - боксер;

Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;

Розенбаум Александр - певец;

Сукачев Игорь - рок-музыкант, актер, режиссер;

Цискаридзе Николай - артист балета;

Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).

В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и тому подобное. Кроме того, их лишат государственных наград.

Зеленский ударил санкциями по компаниям Китая

Украина ввела санкции против трех компаний Китая. Это произошло после того, как стало известно о поставках китайского оружия России.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, санкции были введены против:

Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd. Эта фирма экспортирует и импортирует продукцию, связанную с авиационно-космическими технологиями. Компания поставляет в Россию углеродное волокно (необходимое для создания корпусов самолетов, дронов и ракет, его также применяют в производстве брони и деталях техники, стрелкового оружия) и электронные компоненты;

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd. Один из ведущих китайских производителей высокопроизводительного углеродного волокна;

Rui Jin Machinery Co. Ltd. Китайский производитель различных упаковочных машин.

Также Министерству иностранных дел было поручено обсудить возможность введения аналогичных санкций с компетентными органами Евросоюза, США и других государств.

США могут выйти из переговоров по Украине: Трамп назвал условие

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить участие в переговорах по завершению войны России против Украины. Это произойдет, если одна из сторон будет препятствовать миру.

"Если по какой-то причине одна из сторон создает серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди", - и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет. Марко (госсекретарь Марко Рубио - ред.) прав, когда говорит, что мы хотим, чтобы все закончилось", - подчеркнул президент США.

Он также добавил, что ежедневно гибнет много людей, пока "кто-то продолжает играть в игры". И США не собираются это терпеть.

В то же время Трамп отметил, что есть "хорошие шансы" решить такую проблему. И он бы "не хотел говорить" о выходе США из мирных переговоров.

Россия и Украина могут провести Пасхальный обмен пленными

По информации Sky News, Украина и Россия могут провести очередной обмен пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным источников издания, в обмене примут участие по 246 пленных с каждой стороны.

Всего будет обменяно около 500 российских и украинских пленных и 46 раненых военных.

В поезде "Сумы - Киев" произошел пожар: погиб железнодорожник

В пятницу, 18 апреля, в поезде №115 "Сумы - Киев" произошел пожар.

Как сообщили в УЗ, пожар произошел вблизи станции Путивль в городе Бурынь Сумской области. Из-за пожара в вагоне погиб железнодорожник, среди пассажиров пострадавших нет.

По данным ГСЧС, вероятно, возгорание произошло во время движения. Пассажиры пытались потушить пламя огнетушителями, но когда огонь набрал силу - обратились к спасателям.

США предлагают оставить оккупированные территории РФ и "забыть" об Украине в НАТО

США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению мирного соглашения между Украиной и Россией.

Как сообщили европейские чиновники Bloomberg, свой план США представили во время встреч в Париже 17 апреля.

По данным источников издания, предложение США предусматривает фактическое замораживание войны, причем временно оккупированные территории Украины останутся под контролем России.

Предложение также предусматривает ослабление санкций против России и отвергает обсуждение стремления Украины стать членом НАТО.

Один из европейских чиновников заявил, что упомянутые планы не будут "окончательным урегулированием", а европейские союзники Украины не будут признавать ее оккупированные территории российскими.

Украина вернула тела еще 909 погибших военных

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, в пятницу, 18 апреля, Украина вернула тела еще 909 погибших военных. Они воевали на восьми направлениях фронта.

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации.

Согласно законопроектам, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа.

Соглашение о полезных ископаемых: Украина и США подписали меморандум

Украина и США активизировали переговоры по Соглашению о недрах, а точнее - о создании совместного Фонда инвестиций. Пока готовится текст детального соглашения, стороны подписали Меморандум о намерениях.

Каково содержание этого документа и к чему он обязывает украинскую сторону - в материале РБК-Украина.