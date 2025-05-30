Ракетный удар по Харьковщине и новый транш от МВФ для Украины: новости за 29 мая

Маск бесславно покидает администрацию Трампа

Миллиардер Илон Маск заявил, что его время в качестве специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства (DOGE), подходит к концу. Представитель Белого дома подтвердил информагентству Reuters увольнение Маска.

Как отмечает медиа, его отставка была быстрой и бесцеремонной. И хотя точные ее обстоятельства пока не ясны, Маск покидает свою должность через день после того, как раскритиковал налоговый законопроект Трампа, назвав его слишком дорогим и мерой, которая подорвет его работу в DOGE.

Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к "добросовестному" диалогу с Украиной

Как сообщили в Госдепе, государственный секретарь США Марко Рубио во время разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым приветствовал масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000", который состоялся в минувшие выходные.

Также Рубио призвал РФ к "добросовестному" диалогу с Украиной, как единственному пути к прекращению этой войны.

Достаточно ли у России сил для нового наступления в Сумской области: ответ ГПСУ

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, враг действительно имеет большое количество сил и средств - и по личному составу, и по технике - в пределах Курской области.

Он добавил, что накопление началось еще с того момента, когда Россия пыталась и пробовала вытеснить Силы обороны Украины, которые вели свою операцию в пределах Курской области.

Возможна ли демобилизация в ближайшее время: в Раде дали ответ

По словам нардепа и члена оборонного комитета ВРУ Федора Вениславского, в ближайшее время рассчитывать не демобилизацию в Украине не стоит. Поскольку РФ продолжает увеличивать свой мобилизационный ресурс. Он отметил, что количество вражеских войск на временно оккупированных территориях увеличивается фактически на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

"Я думаю, не нужно быть чрезмерно оптимистичным в этом направлении (демобилизации - ред.). Я думаю, что в ближайшее время этого вряд ли стоит ожидать", - добавил нардеп.

Украина и МВФ договорились об очередном пересмотре программы финансирования

Сейчас речь идет о договоренности на уровне персонала по итогам работы миссии МВФ.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, очередной транш в размере около 0,5 млрд долларов Украина сможет получить после утверждения пересмотра исполнительным советом МВФ в ближайшие недели. Таким образом сумма выплат по программе составит более 10 млрд долларов.

РФ ударила ракетами "Х-35" по предприятию под Харьковом

Российская армия вечером четверга, 29 мая, нанесла двойной ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова.

По данным следствия, 29 мая около 18:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия в Чугуевском районе.