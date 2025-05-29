Маск бесславно покидает администрацию Трампа

Миллиардер Илон Маск покидает администрацию Дональда Трампа после бурной кампании по сокращению расходов. Он упразднил несколько федеральных агентств, но не смог обеспечить обещанную экономию средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель Белого дома подтвердил уход Маска из правительства 28 мая.

Маск воспользовался своей социальной медиа-платформой X, чтобы поблагодарить президента Дональда Трампа. Он заявил, что его время в качестве специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства (DOGE) подходит к концу.

Его уход был быстрым и бесцеремонным. По словам источника, осведомленного о ситуации, у него не было формального разговора с Трампом перед объявлением о своем уходе. Источник добавил, что отставка была решена "на уровне старшего персонала".

Причины отставки

Хотя точные обстоятельства его отставки пока не ясны, Маск покидает свой пост через день после того, как раскритиковал налоговый законопроект Трампа, назвав его слишком дорогим и мерой, которая подорвет его работу в DOGE.

По словам источника, знакомого с ситуацией, некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома, включая заместителя главы аппарата Стивена Миллера, были особенно раздражены этими комментариями, и Белый дом был вынужден созвать сенаторов-республиканцев, чтобы подтвердить поддержку Трампом пакета мер.

Хотя Маск сохраняет близость к президенту, его уход произошел после постепенного, но неуклонного снижения рейтинга.

После инаугурации Трампа миллиардер быстро превратился в мощную силу в его орбите: сверхзаметный, бесстыдно дерзкий и не скованный традиционными нормами. На Конференции консервативных политических действий в феврале он размахивал красной металлической бензопилой под бурные аплодисменты. "Это бензопила для бюрократии", - заявил он.

В ходе предвыборной кампании Маск заявил, что DOGE сможет сократить федеральные расходы как минимум на 2 триллиона долларов. В настоящее время DOGE оценивает, что ее усилия сэкономили 175 млрд долларов, эту цифру невозможно проверить.

Маск не скрывал своей враждебности по отношению к федеральным служащим и заявил, что отмена "привилегии эпохи COVID" удаленной работы вызовет "волну добровольных увольнений".

Но некоторые члены правительства стали настороженно относиться к его тактике, говорят источники. Со временем они стали более уверенно выступать против его сокращений, воодушевленные напоминанием Трампа в начале марта о том, что кадровые решения остаются за секретарями департаментов, а не за Маском.

Противники в администрации

Маск столкнулся с тремя из самых высокопоставленных членов кабинета Трампа - госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и министром финансов Скоттом Бессентом. Он назвал торгового советника Трампа Питера Наварро "идиотом" и "тупее мешка с кирпичами".

В последнее время Маск начал намекать, что его пребывание в правительстве подходит к концу, при этом время от времени выражая разочарование тем, что он не может более решительно сокращать расходы.

В ходе телефонной конференции Tesla 22 апреля он дал понять, что значительно сократит свою работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе.

Неэффективный DOGE

130-дневный мандат Маска в качестве специального государственного служащего в администрации Трампа должен был истечь примерно 30 мая. Администрация заявила, что усилия DOGE по реструктуризации и сокращению федерального правительства будут продолжены.

Несколько министров кабинета министров уже обсуждают с Белым домом, как действовать, не отталкивая еще больше республиканцев в Конгрессе. Но даже если главы департаментов сохранят некоторую инфраструктуру DOGE, они, скорее всего, попытаются восстановить контроль над бюджетами и кадрами, сообщили Reuters источники.

По данным обзора Reuters, посвященного увольнениям сотрудников агентств, Трампу и DOGE удалось сократить почти 12%, или 260 тысяч человек из 2,3 млн федеральных гражданских служащих, в основном за счет угроз увольнений и предложений о досрочном выходе на пенсию.

В то же время DOGE столкнулся с рядом препятствий, когда федеральные суды порой поддерживали резервные агентства вскоре после того, как DOGE предпринимал шаги по их ликвидации. В некоторых случаях сокращение персонала и финансирования приводило к увеличению расходов и утечке научных и технологических талантов.

Последний источник разногласий возник 27 мая, когда Маск раскритиковал налоговый законопроект республиканцев, проходящий через Конгресс.

"Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не просто сокращает его, и подрывает работу, которую проводит команда DOGE", - сказал Маск CBS News.

Один из источников сообщил, что решение миллиардера раскритиковать законопроект Трампа по телевидению глубоко расстроило высокопоставленных помощников Белого дома.

Его политическая деятельность вызвала протесты, и некоторые инвесторы призвали его оставить работу советника Трампа и более внимательно управлять Tesla, продажи и стоимость акций которой упали.

Маск - самый богатый человек в мире, которому Трамп предоставил беспрецедентные полномочия по демонтажу части правительства США.