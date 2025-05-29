Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к "добросовестному" диалогу с Украиной

Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил Украину с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Он призвал РФ к "добросовестному" диалогу с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Как отметили в США, Рубио приветствовал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000", который состоялся в минувшие выходные.

Также Рубио во время разговора с Лавровым призвал Москву к диалогу с Украиной для прекращения войны.

"Секретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером российский МИД сообщил о разговоре Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По сообщениям россиян, Лавров рассказал Рубио о подготовке конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.