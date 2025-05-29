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РФ ударила ракетами "Х-35" по предприятию под Харьковом: фото последствий

Четверг 29 мая 2025 22:02
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РФ ударила ракетами "Х-35" по предприятию под Харьковом: фото последствий Фото: последствия ракетного удара по пригороду Харькова 29 мая (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером четверга, 29 мая, нанесла двойной ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

По данным следствия, 29 мая около 18:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия в Чугуевском районе.

Там повреждены помещения и транспортные средства. По предварительным данным, российская армия применила две ракеты "Х-35".

Фото: последствия ракетного удара по пригороду Харькова 29 мая (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия с целью надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ", - сказано в сообщении.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове сегодня вечером были слышны звуки взрыва. Около 18:30 военные Воздушных сил Украины предупредили жителей Харьковской области о движении скоростной цели в их направлении.

Обстрелы Харьковской области

Также мы писали, что вчера в Харьковской области два села подверглись воздушным ударам. В результате дроновых атак со стороны российских оккупантов пострадали восемь человек, в том числе и четырехлетний ребенок.

Кроме этого сегодня аналитики сообщили, что РФ перебросила 40 Ту-22М3 на аэродром "Оленья". РБК-Украина подробно объяснило, о чем могут свидетельствовать такие маневры авиации РФ.

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Харьков Чугуев Война в Украине Ракетная атака
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