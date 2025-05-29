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Возможна ли демобилизация в ближайшее время: в Раде дали ответ

Четверг 29 мая 2025 16:02
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Возможна ли демобилизация в ближайшее время: в Раде дали ответ Фото: Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшее время рассчитывать не демобилизацию не стоит. Российская Федерация (РФ) продолжает увеличивать свой мобилизационный ресурс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в Media Center Ukraine.

Как отметил Вениславский, Россия сегодня увеличивает численность Вооруженных сил и привлекает новых военных путем призыва или других мотивационных мероприятий. Также добавил, что количество российских военных на временно оккупированных территориях Украины увеличивается фактически на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

"Говорить о том, что в ближайшее время будет принят закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц, я думаю, не нужно быть чрезмерно оптимистичным в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время этого вряд ли стоит ожидать", - добавил он.

Демобилизация в Украине

На сегодня в Украине отсутствует утвержденный порядок демобилизации военнослужащих, и вопрос увольнения тех, кто находится на службе с начала полномасштабного вторжения, остается открытым. Несмотря на то, что среди армейцев есть значительное количество тех, кто воюет еще с 2022 года, четких механизмов возвращения военных к гражданской жизни пока нет.

В апреле главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что около 350 тысяч военных, которые находятся на службе с 2022 года, теоретически могли бы быть уволены. В то же время подчеркнул, что в условиях нынешней ситуации на фронте проведение полной демобилизации невозможно.

Как временную альтернативу, Министерство обороны разработало систему ротации: военнослужащие, которые непрерывно участвуют в боевых действиях в течение 90 дней, получают право на многомесячный отдых.

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