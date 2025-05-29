Украина получит новый транш от МВФ на 500 млн долларов: когда поступят деньги

Украина достигла договоренности с МВФ относительно очередного пересмотра программы EFF, что открывает путь к новому траншу на 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Telegram-канал Национального банка Украины.

"Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF), - сообщил Шмыгаль.

Он пояснил, что очередной транш в размере около полумиллиарда долларов Украина сможет получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров Фонда, которое ожидается в ближайшие недели.

В национальном банке Украины объяснили, что после этого Украина получит доступ к финансированию объемом около 500 миллионов долларов, и отметили, что общая сумма выплат по программе достигнет 10,65 млрд долларов.

Общий размер программы, по данным НБУ, остается неизменным, а именно - 15,5 млрд долларов.

В НБУ отметили, что показатели выполнения программы остаются высокими, а все количественные критерии эффективности по состоянию на конец марта этого года были достигнуты.

Также достигнуты договоренности о мерах политики и реформ, направленных на поддержку макроэкономической стабильности.

"По оценкам МВФ, несмотря на вызовы войны, экономика нашей страны остается устойчивой, а Правительство продолжает внедрять необходимые изменения и реформы", - добавил Шмыгаль.