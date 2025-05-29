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Украина получит новый транш от МВФ на 500 млн долларов: когда поступят деньги

Украина, Четверг 29 мая 2025 17:38
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Украина получит новый транш от МВФ на 500 млн долларов: когда поступят деньги Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина достигла договоренности с МВФ относительно очередного пересмотра программы EFF, что открывает путь к новому траншу на 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Telegram-канал Национального банка Украины.

"Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF), - сообщил Шмыгаль.

Он пояснил, что очередной транш в размере около полумиллиарда долларов Украина сможет получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров Фонда, которое ожидается в ближайшие недели.

В национальном банке Украины объяснили, что после этого Украина получит доступ к финансированию объемом около 500 миллионов долларов, и отметили, что общая сумма выплат по программе достигнет 10,65 млрд долларов.

Общий размер программы, по данным НБУ, остается неизменным, а именно - 15,5 млрд долларов.

В НБУ отметили, что показатели выполнения программы остаются высокими, а все количественные критерии эффективности по состоянию на конец марта этого года были достигнуты.

Также достигнуты договоренности о мерах политики и реформ, направленных на поддержку макроэкономической стабильности.

"По оценкам МВФ, несмотря на вызовы войны, экономика нашей страны остается устойчивой, а Правительство продолжает внедрять необходимые изменения и реформы", - добавил Шмыгаль.

РБК-Украина сообщало, что миссия Международного валютного фонда начала обсуждение с представителями власти Украины восьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF) еще 20 мая.

Заметим, что четырехлетняя программа фонда с Украиной на 2023-2027 годы объемом 15,5 млрд долларов является частью международного пакета поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что только в 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.

Напомним, что Украина уже получила транш на 400 млн долларов в марте. Примечательно, что сумма была сокращена на 500 млн долларов по просьбе Украины, поскольку Киев имеет достаточно средств в этом году.

Добавим, что по ожиданиям, общая сумма внешнего финансирования в 2025 году составит 55 млрд долларов, в основном по программе Украина по программе ERA Loans (за счет российских активов). Однако, часть из этих средств будет потрачена только в 2026 году.

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