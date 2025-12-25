ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Новошахтинский НПЗ в России горит после взрывов (фото и видео)

Россия, Четверг 25 декабря 2025 13:29
UA EN RU
Новошахтинский НПЗ в России горит после взрывов (фото и видео) Фото: Новошахтинский НПЗ в России (росСМИ)
Автор: Антон Корж

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод днем 25 декабря уже в очередной раз оказался под атакой. На заводе прогремело до 10 взрывов, начался сильный пожар. Один из крупнейших российских НПЗ выведен из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и губернатора Ростовской области РФ Юрия Слюсаря.

Отмечается, что Новошахтинский НПЗ, расположенный возле одноименного города в Ростовской области России, был атакован днем 25 декабря. Чем именно атаковали НПЗ, пока неизвестно, однако российские мониторинговые каналы перед взрывами сообщали о "крылатых ракетах Storm Shadow" в сторону региона.

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь вынужден был подтвердить воздушную атаку на завод. Он заявил, что якобы нет пострадавших и ведется "тушение возгорания".

"В результате воздушной атаки произошли взрывы на территории Новошахтинска, по предварительной информации погибших и пострадавших нет. Информация уточняется. Сейчас службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания", - заявил он.

Местные жители сообщили о более 10 взрывах на заводе. Также в сети несмотря на требования губернатора уже появились фото и видео с места атаки: над заводом виден огромный черный столб дыма и можно увидеть сильное пламя.

Удары по российским НПЗ: последние новости

Напомним, что в ночь на 25 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ в порту Темрюк и в Оренбурге. В порту вспыхнули резервуары с нефтепродуктами, а в Оренбурге остановился газоперерабатывающий завод.

В ночь на 17 декабря Силы обороны Украины атаковали стратегические объекты ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли в РФ, в частности нефтебазу и НПЗ в Краснодарском крае РФ. В частности уже в очередной раз были прилеты на НПЗ "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани.

14 декабря в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу в Урюпинске и ряд военных объектов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, за несколько дней до этого, 12 декабря, в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины поразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Кроме того, были нанесены удары по складу боеприпасов и местам сосредоточения оккупантов в Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина НПЗ Война в Украине Взрывы
Новости
Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники
Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну