Счета станут меньше? Уменьшат ли отключения света суммы в платежках

Украина, Понедельник 10 ноября 2025 06:00
Счета станут меньше? Уменьшат ли отключения света суммы в платежках Мужчина проверяет показания счетчика (фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Дубровенко

Атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру привели к возвращению отключений света. В то же время потребители задумываются, влияют ли они на суммы в платежках – ведь электроэнергии фактически потребляется меньше.

Влияют ли отключения света на суммы в платежках и сколько надо сидеть без электроэнергии, чтобы сэкономить таким образом – в материале РБК-Украина.

Какие тарифы на свет и сколько его расходуется

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине составляет 4,32 грн за кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков действует скидка 50% в ночное время. С 23:00 до 7:00 электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт-ч.

Последнее повышение тарифов на электроэнергию произошло 1 июня 2024 года. Этой зимой цены останутся без изменений – правительство продлило действие фиксированных тарифов до 30 апреля 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Объем потребления электроэнергии в домохозяйствах зависит от количества бытовых приборов, частоты их использования и энергоэффективности техники. Значительную часть расходов формируют холодильники, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры и обогреватели. Эти приборы потребляют много электроэнергии во время длительной или интенсивной работы.

Также на показатели влияют площадь жилья, количество жильцов и сезонность – зимой расходы растут из-за отопления и освещения, летом – из-за работы кондиционеров.

Счета станут меньше? Уменьшат ли отключения света суммы в платежкахМужчина настраивает обогреватель (фото Getty Images)

В небольшой однокомнатной квартире, где живет один человек и используется только базовая бытовая техника, месячное потребление обычно составляет около 100-150 кВт-ч. Зато в большой квартире с бойлером, электроплитой, кондиционером, стиральной машиной и несколькими телевизорами оно может вырасти до 300-500 кВт-ч и даже больше. Ориентировочное потребление для конкретного дома можно определить с помощью онлайн-калькулятора, который предлагают украинские энергоснабжающие компании.

Таким образом при месячном потреблении электроэнергии примерно 150 кВт-ч сумма в платежке за свет будет равна около 650 гривен. Если же в месяц потребление составляет 500 кВт-ч, то начислено будет примерно 2 200 гривен.

Можно ли сэкономить на отключениях света

Отключения электроэнергии сами по себе не влияют на сумму в платежках потребителей. После восстановления питания потребление резко возрастает, ведь люди пытаются наверстать упущенное время и одновременно включают несколько мощных приборов – бойлер, обогреватель, стиральную машину и т.д., пояснили в энергетической компании YASNO.

Это приводит к "компенсации" объема, сэкономленного во время отключений. В результате по итогам месяца общий показатель потребления может оказаться таким же, как и в периоды без "блэкаутов".

С YASNO согласен директор Центра прикладных исследований Юрий Щедрин, который отметил, что отключения электроэнергии практически не влияют на суммы в платежках украинцев. Разница в начислениях может быть, но она несущественна, считает эксперт.

"Нет прямой зависимости между счетами и отключениями. Потому что пиковая нагрузка все равно есть – просто она смещается на другое время", – пояснил Щедрин в комментарии РБК-Украина.

По словам эксперта, электроэнергия, которую не удалось использовать во время отключения, фактически потребляется позже. После восстановления питания люди пытаются быстро включить бойлер, стиральную машину или чайник, из-за чего расходы концентрируются в короткий промежуток времени.

"Если экономия и есть, то максимум в пределах погрешности - 10%", –добавил эксперт.

Счета станут меньше? Уменьшат ли отключения света суммы в платежках

Удлинитель, к которому подключены несколько зарядных устройств (фото Getty Images)

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко имеет несколько иное мнение: по его убеждению, даже короткие отключения напрямую влияют на конечную сумму в счетах, ведь во время отсутствия света электроэнергия просто не потребляется.

"Если нет электроэнергии, мы ее не используем, и это время просто не оплачиваем. Здесь все однозначно", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

То, что счета за потребленную электроэнергию в период "блэкаутов" почти не уменьшаются, Дяченко объясняет тем, что отключения пока имеют небольшой масштаб.

"Если света нет всего несколько часов в день – 5-10% времени – это почти не влияет. Но когда отключения продолжаются 20-30% времени, тогда разницу уже можно увидеть", – добавил специалист.

В то же время специалисты предупреждают, о рисках нагрузки на электросети после восстановления питания.

"Всегда предупреждают – не включайте сразу все приборы. Мало кто слушает такие советы, но когда начинают включать все сразу – это вредно не только для сети, но и для самих приборов. Они могут быстрее изнашиваться и выходить из строя", – предостерег Щедрин.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает проблем с электроэнергией на фоне новых атак россиян. Украина всегда использует возможность импортировать электроэнергию зимой, добавил он.

Потребление электроэнергии в Украине в октябре по сравнению с сентябрем выросло на 25%, ведь многие люди начали отапливать жилье кондиционерами и обогревателями. В связи с этим глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко попросил граждан экономить электричество и изменить привычки потребления.

Цена электроэнергии, полученной из генератора, в несколько раз превышает тариф, установленный государством. Сколько стоит киловатт электроэнергии, выработанной генератором – в материале РБК-Украина.

Электроэнергия Коммунальные платежи Блэкаут
