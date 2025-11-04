"Наденьте дополнительный свитер": в Укрэнерго призывают ограничить использование обогревателей
В Украине растет потребление электроэнергии, и энергосистема работает с большой нагрузкой. В связи с этим глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко попросил граждан экономить электричество и изменить привычки потребления.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виталия Зайченко в эфире телемарафона.
По его словам, в октябре потребление электроэнергии выросло на 25% по сравнению с сентябрем, ведь многие украинцы начали отапливать жилье кондиционерами и обогревателями.
"Бытовые потребители, которые являются сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине, должны в первую очередь менять свое поведение. Не нужно доводить температуру в помещениях до максимально комфортных 20-22°C, лучше одеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с вызовами", - сказал Зайченко.
Он также призвал не включать одновременно несколько мощных приборов в пиковые часы - с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.
Руководитель "Укрэнерго" добавил, что с началом отопительного сезона ситуация частично стабилизируется, но из-за снижения температуры общий уровень потребления будет оставаться высоким.
Ранее РБК-Украина писало, почему графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня. Это зависит от уровня потребления, погоды, времени суток, аварий и последствий обстрелов. В случае повреждения сетей энергосистема не может обеспечить нужную генерацию или передачу электроэнергии, поэтому вводятся ограничения. Решение об этом принимают "Укрэнерго" и операторы систем распределения, а за выполнение графиков отвечают облэнерго.
Также мы рассказывали, что в "Госэнергонадзоре" заявили, что сейчас невозможно прогнозировать отключение света даже на неделю. По словам Анатолия Замулка, энергосистема работает над стабильностью, однако постоянные обстрелы РФ и рост потребления из-за холода усложняют ситуацию. Если удастся избежать новых разрушений, ситуация с электроснабжением постепенно будет улучшаться.