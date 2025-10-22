Зимние тарифы на свет. Кабмин утвердил стоимость электроэнергии для украинцев
Стоимость электроэнергии для украинцев этой зимой останется неизменной. Меньше всего будут платить те семьи, которые потребляют менее 2000 кВт⋅ч в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
"Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч", - сообщила она.
Премьер добавила, что для потребителей с электроотоплением будет сохранена льготная цена. При условии потребления менее 2 000 кВт⋅ч в месяц цена составит 2,64 грн за кВт⋅ч. При превышении этого лимита цена вырастет до 4,32 грн за кВт⋅ч.
"Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона", - отметила Свириденко.
Механизм ПСО в Украине
Сейчас в Украине действует положение о возложении специальных обязанностей (ПСО). Оно предусматривает возложение государством специальных обязанностей на отдельных участников рынка.
Это делается для защиты украинцев от стремительного повышения цен на свет и поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников.
В Украине выполнение специальных обязанностей реализуется по товарной модели. В частности, поддержка предоставляется путем продажи электроэнергии по фиксированным ценам.
Напомним, отопительный сезон для многих украинцев может стартовать позже из-за тяжелой ситуации в энергетике. Эксперты объяснили РБК-Украина, почему стоит максимально отложить его начало.
Отопление для столичных жилых домов могут запустить в ноябре. Отопительный сезон для бытовых потребителей позволяет не начинать относительно теплая погода в этом месяце.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко недавно заявил, что высоковольтная сеть компании полностью готова к передаче зимних объемов электроэнергии. По его словам, если бы не вражеские удары по инфраструктуре, никаких трудностей во время отопительного сезона не ожидалось бы.
Заместитель министра энергетики Николай Колесник во время конференции "Энергия, которая держит Украину", которую 20 октября провело РБК-Украина, отметил, что Украина дополнительно импортирует газ для замещения объема утраченной в результате обстрелов добычи.