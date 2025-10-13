Зеленский ожидает проблем со светом: после 1-2 атак придется импортировать

Украина ожидает, что в будущем могут продолжиться проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян. Поэтому придется начать импорт из ЕС.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

По словам Зеленского, Украина всегда использует возможность импортировать электроэнергию во время зимы. Такая возможность для Украины "всегда открыта, и это важно".

"Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию", - отметил президент.

Удары России по энергетике

Напомним, за последние несколько недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Сначала враг концентрировался на областях, которые находятся ближе к украинско-российской границе, а затем ударил и по энергообъектам в Киеве и области.

В результате таких атак сотни тысяч абонентов по всей стране оставались без света.

При этом сегодня, 13 октября, в пяти областях Украины вводили аварийные отключения света.

