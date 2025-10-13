ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Зеленский ожидает проблем со светом: после 1-2 атак придется импортировать

Киев, Понедельник 13 октября 2025 19:12
UA EN RU
Зеленский ожидает проблем со светом: после 1-2 атак придется импортировать Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что в будущем могут продолжиться проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян. Поэтому придется начать импорт из ЕС.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию", - отметил президент.

По словам Зеленского, Украина всегда использует возможность импортировать электроэнергию во время зимы. Такая возможность для Украины "всегда открыта, и это важно".

Удары России по энергетике

Напомним, за последние несколько недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Сначала враг концентрировался на областях, которые находятся ближе к украинско-российской границе, а затем ударил и по энергообъектам в Киеве и области.

В результате таких атак сотни тысяч абонентов по всей стране оставались без света.

При этом сегодня, 13 октября, в пяти областях Украины вводили аварийные отключения света.

Более детально о том, как Россия изменила тактику ударов по энергообъектам Украины, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Электроэнергия Помощь Украине Война в Украине Ракетный удар Атака дронов Отключение света
Новости
"Мы разберемся": Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине
"Мы разберемся": Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит