Рахунки стануть меншими? Чи зменшать відключення світла суми в платіжках

Атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру призвели до повернення відключень світла. Водночас споживачі замислюються, чи впливають вони на суми у платіжках – адже електроенергії фактично споживається менше.

Чи впливають відключення світла на суми у платіжках та скільки треба сидіти без електроенергії, щоб зекономити таким чином – у матеріалі РБК-Україна .

Які тарифи на світло та скільки його витрачається

Тариф на електроенергію для побутових споживачів в Україні становить 4,32 грн за кВт-год. Для власників двозонних лічильників діє знижка 50% у нічний час. З 23:00 до 7:00 електроенергія коштує 2,16 грн за кВт-год.

Останнє підвищення тарифів на електроенергію відбулося 1 червня 2024 року. Цієї зими ціни залишаться без змін – уряд продовжив дію фіксованих тарифів до 30 квітня 2026 року, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Обсяг споживання електроенергії у домогосподарствах залежить від кількості побутових приладів, частоти їх використання та енергоефективності техніки. Значну частину витрат формують холодильники, бойлери, пральні машини, кондиціонери та обігрівачі. Ці прилади споживають багато електроенергії під час тривалої або інтенсивної роботи.

Також на показники впливають площа житла, кількість мешканців і сезонність – узимку витрати зростають через опалення та освітлення, влітку – через роботу кондиціонерів.

Чоловік налаштовує обігрівач (фото Getty Images)

У невеликій однокімнатній квартирі, де мешкає одна людина та використовується лише базова побутова техніка, місячне споживання зазвичай становить близько 100–150 кВт-год. Натомість у великій квартирі з бойлером, електроплитою, кондиціонером, пральною машиною та кількома телевізорами воно може зрости до 300–500 кВт-год і навіть більше. Орієнтовне споживання для конкретного будинку можна визначити за допомогою онлайн-калькулятора, який пропонують українські енергопостачальні компанії.

Таким чином при місячному споживанні електроенергії приблизно 150 кВт-год сума у платіжці за світло дорівнюватиме близько 650 гривень. Якщо ж у місяць споживання становить 500 кВт-год, то нараховано буде приблизно 2 200 гривень.

Чи можна заощадити на відключеннях світла

Відключення електроенергії самі по собі не впливають на суму у платіжках споживачів. Після відновлення живлення споживання різко зростає, адже люди намагаються надолужити згаяний час і одночасно вмикають кілька потужних приладів – бойлер, обігрівач, пральну машину тощо, пояснили в енергетичній компанії YASNO.

Це призводить до "компенсації" обсягу, заощадженого під час відключень. У результаті за підсумками місяця загальний показник споживання може виявитися таким самим, як і в періоди без "блекаутів".

З YASNO згоден директор Центру прикладних досліджень Юрій Щедрін, який зазначив, що відключення електроенергії практично не впливають на суми у платіжках українців. Різниця у нарахуваннях може бути, але вона несуттєва, вважає експерт.

"Немає прямої залежності між рахунками та відключеннями. Бо пікове навантаження все одно є – просто воно зміщується на інший час", – пояснив Щедрін в коментарі РБК-Україна.

За словами експерта, електроенергія, яку не вдалося використати під час відключення, фактично споживається пізніше. Після відновлення живлення люди намагаються швидко ввімкнути бойлер, пральну машину чи чайник, через що витрати концентруються в коротший проміжок часу.

"Якщо економія і є, то максимум у межах похибки – 10%", – додав експерт.

Подовжувач, до якого підключено кілька зарядних пристроїв (фото Getty Images)

Експерт з питань енергетики Сергій Дяченко має дещо іншу думку: на його переконання, навіть короткі відключення напряму впливають на кінцеву суму у рахунках, адже під час відсутності світла електроенергія просто не споживається.

"Якщо немає електроенергії, ми її не використовуємо, і цей час просто не оплачуємо. Тут усе однозначно", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Те, що рахунки за спожиту електроенергію у період "блекаутів" майже не зменшуються, Дяченко пояснює тим, що відключення поки мають невеликий масштаб.

"Якщо світла немає лише кілька годин на день – 5–10% часу – це майже не впливає. Але коли відключення тривають 20–30% часу, тоді різницю вже можна побачити", – додав фахівець.

Водночас спеціалісти попереджають, про ризики навантаження на електромережі після відновлення живлення.

"Завжди попереджають – не вмикайте одразу всі прилади. Мало хто слухає такі поради, але коли починають включати все одразу – це шкідливо не лише для мережі, а й для самих приладів. Вони можуть швидше зношуватись та виходити з ладу", – застеріг Щедрін.