В Раду подали заявление нардепа Кормышкиной о сложении мандата

Подозрение для Кормышкиной

Напомним, осенью прошлого года нардеп Ирина Кормышкина получила подозрение в незаконном обогащении. В период с 2021 по 2022 год она приобрела имущество на 20 млн гривен. Но, согласно декларации, ее доход за эти два года составил не более 2,7 млн гривен.

При этом уже в январе этого года правоохранители обнаружили, что Кормышкина в 2023 году не задекларировала дом и земельные участки, стоимость которых составляет 17 млн гривен.

21 февраля стало известно, что нардеп подала заявление о сложении мандата.

Более детально о Кормышкиной можете узнать в материале РБК-Украина.

К слову, в январе прошлого года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, что по меньшей мере 17 депутатов СН хотят сложить мандат.

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