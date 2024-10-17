САП объявила подозрение нардепу от "Слуги народа"

Действующая нардеп подозревается в незаконном обогащении на более 20 миллионов гривен. При том, что ее официальный доход за этот период и сбережения составляли менее 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ , САП и источники.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от "Слуги Народа" Кормышкиной Ирине Валерьевне.

НАБУ сообщило, что в 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы на сумму более 20 млн гривен. За них впоследствии был приобретен дом в Одесской области, в котором Кормышкина сейчас проживает.

В то же время ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн гривен, которые подозреваемая использовала на другие цели.

"Таким образом нардеп незаконно обогатилась на сумму более 20 млн гривен", - отметили в НАБУ.